Париж, , 08:57 — REGNUM Часть экспонатов, представленных на выставке в музее имени Жака Ширака на набережной Бранли в Париже будет возвращена Бенину. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Выставка открывается 27 октября и будет работать до 31 октября, после её закрытия часть экспонатов будет упакована и отправлена спецрейсом в Бенин. Такое решение было принято Елисейским дворцом в ответна ходатайство правительства Бенина.

Всего будут возвращены 26 артефактов, вывезенных из Бенина в конце XIX века генералом Альфредом Доддсом. Уточняется, что из около 90 тыс. предметов культурного наследия народов Африки, хранящихся в музеях Франции, 70 тыс. находятся в музее имени Жака Ширака на набережной Бранли. Среди них такие ценные артефакты, как резные барельефы, жезлы и священные двери из королевских дворцов Дагомеи (ранее Бенин).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что парламент Франции и министр культуры Розлин Башло приняли решение о возврате Бенину и Сенегалу объектов культурного наследия этих двух стран.

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