Когалым, Югра, 27 октября, 2021, 08:54 — ИА Регнум. В Югре перед судом предстанут трое строительных менеджеров по факту гибели четырёх рабочих при возведении общежития колледжа в Когалыме. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство

Установлено, что заместитель генерального директора по строительству компании, которая возводила общежитие Когалымского политехнического колледжа, заместитель начальника участка подрядной организации и представитель субподрядчика не обеспечили безопасности строительных работ.

Указанными лицами не была своевременно разработана необходимая документация по технике безопасности работ, этапы подготовки к строительно-монтажным работам и сами работы не контролировались, инструктаж сотрудников по безопасности не проводился, рабочие не были обеспечены системами защиты от падения с высоты.

В результате вечером 8 октября 2020 года при бетонировании перекрытия лестничного пролёта, во время подачи бетонной смеси произошло разрушение опор, удерживающих опалубок. Из-за разрушения строительной конструкции и прорыва жидкой бетонной смеси из формы, четверо рабочих упали с высоты шестого этажа (23 метра) вместе с конструкцией и бетонной смесью. Двое погибли на месте, ещё двое скончались в больнице.

Заместителю генерального директора по строительству фирмы-застройщика, замначальника участка подрядной организации и представителю субподрядчика предъявлено обвинение по ч.3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ»). Дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.