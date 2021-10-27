Донецк, , 08:53 — REGNUM Из-за обстрела со стороны силовиков Украины два населенных пункта в Тельмановском районе, которые находятся под контролем Донецкой Народной Республики (ДНР), остались без электроснабжения. Об этом 27 октября говорится в сообщении в официальном Телеграмм-канале районной администрации.

Обстрел Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В результате обстрела повреждена линия электропередач Тельманово — Куйбышево, два населенных пункта Первомайск и село Воля, 220 абонентов находятся без электроэнергии», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября стало известно, что украинские силовики впервые применили разведывательно-ударный беспилотник турецкого производства Bayraktar против защитников Донбасса.