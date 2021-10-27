Магас, , 08:52 — REGNUM Новый руководитель министерства финансов назначен в Ингушетии. Исполняющим обязанности главы ведомства стал Адам Хамчиев. Указ об этом подписал глава республики Махмуд-Али Калиматов, сообщили 27 октября в пресс-службе руководителя региона. До назначения на должность Хамчиев работал заместителем главы регионального управления казначейства. Ранее минфин Ингушетии временно возглавлял Магомед-Шарип Эсмурзиев, заместитель министра финансов.

Флаг Ингушетии

Эсмурзиев исполнял обязанности министра после того, как в июне 2020 года в Ингушетии была отправлена в отставку министр финансов Лиана Плиева. Она проработала в должности всего три месяца и подала заявление об уходе.

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