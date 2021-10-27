Москва, , 08:52 — REGNUM Элита России напирает на необходимость поголовной вакцинации, не считаясь с данными Тайваня, где смертность от вакцинации превысила смертность от COVID-19, а также с базами данных США и Великобритании, где зафиксирован чудовищный всплеск побочных эффектов от вакцинации, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на канале движения на YouTube.

Сергей Кургинян © ИА REGNUM

Кургинян предположил в своей передаче ситуацию, согласно которой опасность коронавируса настолько однозначна, что ради спасения человеческих жизней можно пойти на любые меры и наплевать на любые издержки и последствия вакцинации.

«Ну так продавливали на Тайване или нет? Очень дисциплинированная страна, ничуть не менее дисциплинированная, чем Китай. Вообще, тот же Китай. Люди дисциплинированные. Азия-с, и глубокая. Ну так что, я сообщаю фейк или данные официальных органов здравоохранения Тайваня, когда говорю о том, что количество людей, которые умерлиот вакцин, превысило количество людей, которые умерли от ковида? Вот вы смотрите на эти данные, официальные данные органов здравоохранения Тайваня, и задумайтесь, кто кого губит. От чего кто умирает», — заявил Кургинян.

Он также предложил всем желающим ознакомиться с данными базы о побочных эффектах вакцин VAERS, которая ведется в боготворимой российскими западниками Америке, или с данными аналогичной базы «Желтых карточек» в Великобритании и ответить на вопрос, почему, если надо так всех поголовно вакцинировать, нет схожих баз данных в России?

«Почему хотя бы законодательно не введена статья в отчетности «смерть от вакцины». Это что за попытки прятать концы в воду?!» — задал неудобный вопрос политолог.

Напомним, что, согласно тайваньским центрам по мониторингу за инфекционными заболеваниями CDC, были опубликованы данные за 25 октября, от вакцинации от коронавируса в стране скончалось 950 человек, при том, что от COVID-19 скончались 845 человек. Причем за неполный месяц число погибших от вакцин приросло почти на 100 человек. Лидерами по смертности являются AstraZeneca с 699 летальными случаями и Moderna с 212 летальными случаями. При этом в социальных сетях посыпались обвинения в адрес Кургиняна (включая некоторых медийных персон), что он якобы оперирует неверной информацией и «ссылается на несуществующие источники», хотя все данные предоставлены на официальном сайте CDC Тайваня, присутствуют в открытом доступе и регулярно обновляются.