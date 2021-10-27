Владивосток, , 09:01 — REGNUM На Дальнем Востоке, как и в целом по России, за пять лет отмечается рост численности долгожителей, заявили аналитики «Востокгосплана», проанализировав соответствующие данные Росстата и Российской экономической школы. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Василий Максимов. Старик. 1881

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Отмечается, что на Дальнем Востоке в 2020 году проживало 527 человек в возрасте 100 лет и более. По сравнению с 2015 годом их численность увеличилась в 1,8 раза (в целом по России — в 1,9 раза). Увеличение долгожителей наблюдается во всех дальневосточных регионах, но больше всего на Колыме и в Еврейской автономной области: в 4 и 3,6 раза соответственно.

80% долгожителей проживают в Приморье, Бурятии, Забайкалье, в Хабаровском крае и в Якутии. При этом на Чукотке всего один долгожитель-мужчина.

«Примечательно, что в структуре долгожителей преобладают женщины: на Дальнем Востоке — 63,9%, по стране — 68,5%. Исключение составляет Сахалин — указанное соотношение является равным», — отметили эксперты-аналитики.

Несмотря на увеличение количества долгожителей их концентрация на Дальнем Востоке более низкая, чем по стране: на 10 тыс. дальневосточников — 0,5 случаев для мужчин и 0,8 для женщин, а по России — 1,2 и 2,3 случая соответственно.

В основном долгожителе проживают в городах.

Как сообщало ИА REGNUM, более 30 жителей Брянской области уже перешагнули 100-летний рубеж, 17 человек отметили в 2021 году вековой юбилей.