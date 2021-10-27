Пенза, , 09:18 — REGNUM В ходе осмотра одной из квартир в Пензе было обнаружено и изъято 11 свертков с порошкообразным веществом. Сотрудники полиции установили, что в данном помещении проживает 37-летняя жительница Владимира, сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Наркотики Pixabay.com

Изъятые свертки направили на экспертизу. Установлено, что вещество является наркотическими средствами — пирролидиновалерофенон, общей массой 28,79 грамма; МДМА (метилендиоксиметамфетамин) общей массой 1,53 грамма и мефедрон массой 13,90 грамма.

Женщина дала признательные показания. Ей избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело, женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, две жительницы Московской области должны были пребыть в Пензенскую область для оборудования тайников с наркотиками, а затем вернуться в свой город.

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