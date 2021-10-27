Сеул, 27 октября, 2021, 08:51 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи приняло решение провести государственные похороны бывшего президента страны Ро Дэ У, скончавшегося 26 октября на 89-м году жизни. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление премьер-министра страны Ким Бу Гёма.

ИА REGNUM Южная Корея

Данное заявление он сделал 27 октября в ходе заседания правительства.

Как отметил премьер-министр, похороны состоятся 30 октября. Решение о месте захоронения будет принято совместно с семьёй покойного.

«Вместе с членами кабинета я выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной бывшего президента», — сказал Ким Бу Гём.

Он добавил, что статья 2 Закона о главах государства предусматривает государственные похороны президентов страны, как умерших на посту, так и находящихся в отставке. В законе не уточняется, возможны ли государственные похороны в случае совершения тяжкого преступления, например, военного переворота.

Между тем, в администрации президента пока не приняла решения о том, стоит ли направлять соболезнования семье покойного от имени действующего президента Мун Чжэ Ина.

Напомним, что Ро Дэ У был шестым президентом Южной Кореи и занимал пост главы государства в 1988—1993 годах. Он победил на первых демократических выборах в стране, которые состоялись в 1987 году. В 1993 году ему было предъявлено обвинение в коррупции, а позднее — обвинение в измене родине. В 1996 году он был приговорён к 22 годам тюрьмы, но в 1998 году был амнистирован президентом Ким Дэ Чжуном.