Кишинёв, 27 октября, 2021, 08:50 — ИА Регнум. Европейский союз поддерживает Молдавию, оказавшуюся в энергетическом кризисе из-за затягивания переговоров с Газпромом о поставках газа из России. Об этом сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети Twitter.

Урсула фон дер Ляйен

«Наши специалисты на местах готовы помочь с ситуацией. В настоящее время мы рассматриваем дополнительные меры поддержки», — написала Ляйен.

Глава Еврокомиссии обсудила ситуацию с президентом Молдавии Майей Санду. Кишинёву пообещали поддержку. Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сказал, что Брюсселе к проблеме Молдавии, вызванной дефицитом газа, относятся «очень серьёзно».

Напомним, срок контракта о поставках газа из России в Молдавию завершился 30 сентября. Молдавская сторона договорилась о поставках на октябрь по цене $790 за тысячу кубометров. Переговоры о подписании долговременного контракта затянулись. Сообщается, что российская сторона предлагает 25% скидку от рыночной цены, если Молдавия примет график погашения накопившейся задолженности за газ.