Оренбург, , 08:49 — REGNUM Оренбургская областная больница на своей странице в соцсети опубликовала информацию о новорожденных детях, которые болеют коронавирусной инфекцией.

Коронавирус Nilses

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«Страшно. Это очень страшно. Каждый день заходить в реанимацию к грудничкам, которые задыхаются», — отметили медики.

Один новорожденный подключен к аппарату ИВЛ. Появившись на свет, он не может самостоятельно дышать. Еще один ребенок из-за COVID-19 родился раньше срока. У другого младенца, которому от роду десять дней, «забиты» оба легких. У месячного ребенка отсутствие самостоятельного дыхания сопровождают судороги. Еще у одного месячного ребенка поражено 40% легких.

«А они совсем крошечные. Развитие болезни молниеносное! 12 дней и уже обширная пневмония» — говорят врачи.

В больнице отметили, что все заболевшие дети находятся в крайне тяжёлом состоянии. И так они могут жить недели, месяц, два, три. Кто-то после пневмонии уходит на паллиативное лечение.

«Не нужно думать, что вас это не коснётся! Позаботьтесь о жизни своих малышей!», — призывают медики и добавляют, что у всех матерей младенцев, получающих лечение от коронавирусной инфекции, также COVID-19.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в регионе суточный пказатель выявляемых заражений коронавирусом бьет рекорды. Осенью 2021 года значительно выросла смертность от коронавирусной инфекции. Ранее работу областного минздрава раскритиковал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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