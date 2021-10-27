Москва, 27 октября, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Власти Москвы подписала соглашение о сотрудничестве с первым участником нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» — ОАО «РЖД», сообщается на портале мэра столицы.

Kremlin.ru Заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам

В рамках нацпроекта в РЖД создадут корпоративный центр опережающей подготовки персонала по методикам WorldSkills. РЖД участвует в одном направлении нацпроекта — формировании движения рационализаторов из числа сотрудников предприятия и повышении квалификации работников.

Также участники нацпроекта Производительность труда и поддержка занятости» могут пройти курс обучения для руководителей, получить помощь в выходе на экспорт, воспользоваться адресной поддержкой, а другими видами поддержки для повышения эффективности бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве к 2024 году к национальному проекту «Производительность труда и поддержка занятости» планируют присоединиться 563 городских предприятия.

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