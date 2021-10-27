Москва, , 08:54 — REGNUM Ни одна из противоракетных систем не способна поразить российскую межконтинентальную баллистическую ракету Р-30 «Булава». Об этом начальник штаба командования подводных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Аркадий Наварский сообщил 27 октября журналистам.

Пуск «Булавы» Mil.ru

Он отметил, что главные достоинства «Булавы» — это простота в обслуживании и способность маневрировать на разгонном участке. Такие качества делают «ракету неуязвимой для любой системы ПРО».

Твердотопливными МБР «Булава» оснащают подводные крейсеры стратегического назначения проекта 955 «Борей». Так, в декабре 2020 года залповый пуск четырьмя ракетами Р-30 выполнил ракетный подводный крейсер Тихоокеанского флота «Владимир Мономах».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября стрельбу ракетой «Булава» осуществил ракетный подводный крейсер «Князь Олег». Запуск произошёл в акватории Белого моря в рамках программы госиспытаний, ракета поразила цель на камчатском полигоне Кура.

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