Красноярск, , 08:45 — REGNUM В Красноярском крае за последние сутки выявили 619 (темп прироста 0,5%) случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 128 578. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Коронавирус Permkrai.ru

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В регионе по суточным заражениям второй день лидируют город Норильск и Богучанский район.

Из 619 случаев заражения в краевой столице было зафиксировано 129 (темп прироста 0,4%), Норильске — 46 (0,7%), в Минусинске — 45 (0,8%), в Канске — 43 (0,9%), в Ачинске — 27 (0,4%), в Енисейске — 21 (1,2%), в Сосновоборске — 20 (0,9%), в Дивногорске — 19 (0,7%), в Лесосибирске — 14 (0,5%). В районах края больше всего инфицированных выявлено в Богучанском — 25 (1,0%), Шушенском — 23 (1,6%), Новосёловском — 20 (2,3%), Ермаковском — 19 (1,5%) и Иланском — 11 (1,5%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взято 3703 человека, снято с наблюдения — 3139. Всего на дому в связи с коронавирусом наблюдается 40 775 (+564) человек.

За последние сутки в регионе проведено 10 759 тестов на коронавирус, с начала эпидемии — 3 922 253.

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