27 октября 2021 | Время чтения 6 мин

В случае с принудительной вакцинацией детей от гриппа против воли их родителей, в один ряд встали и сторонники, и противники любых прививок. В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, массовой кампании по вакцинации от COVID-19 ЧП в глубинке Сахалина стало уколом в ногу всей системе здравоохранения РФ.

Алексей Иванов, , 10:22 — REGNUM На Сахалине в школе №30 в Луговом троим пятиклассникам сделали прививку от гриппа, несмотря на то, что родители заранее написали отказ от вакцинации своих детей. Жители островного региона очень бурно отреагировали на эту новость в соцсетях. Особенная актуальность вакцинации детей против воли родителей обусловлена пандемией коронавируса и массовой прививочной кампанией от COVID-19.

COVID–19 Иван Шилов © ИА REGNUM

Областной Минздрав поспешил прокомментировать событие и заверил, что все дети перед вакцинацией были осмотрены, никаких противопоказаний к прививке выявлено не было.

«Минздрав, ау. Пришла медсестра (младший медицинский персонал), сделала осмотр и решила, что нет противопоказаний к вакцинации. Это то же самое, что гардеробщица заменит учителя начальных классов», — прокомментировал arslanov.78.

«А переносимость компонентов тоже проверили, заглянув в горлышко?» — спросила poltavskaya_inna.

«Не удивляйтесь, если бы всё было печально и потом родитель с ружьём в школу бы пришёл», — написал _______asv______.

«Выходит, мнение родителей неважно, обследовали — и вперёд. Только как обследовали? Горло посмотрели?» — прокомментировала tikhaia.irina.

«Детям нужно больше объяснять, и желательно всё подробнее, про чудо-укольчик и про их права!» — написал hobbi_poisk.

Вакцина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Я детей от гриппа прививаю ежегодно. Так моей дочери чуть второй раз не поставили прививку от гриппа. Хорошо, дочь среагировала и ответила, что уже привилась! Медсестра забыла отметить! Вопиющая халатность», — прокомментировала на форуме ИА «Сах.ком» пользователь анонимная 85 236.

«Очень странно, что она ошиблась! Сейчас вокруг любой вакцинации столько шуму, а она ошиблась! Из глухой тайги на работу приезжает? Вот теперь пусть отвечает», — написала Леди_Шторм.

«Медсестра не имеет права на ошибку. В её руках жизнь и здоровье детей», — прокомментировала Brednaia22.

«И всё? Дисциплинарка? А почему не срок? Потому что минздрав на её стороне из-за того, что она их же планы выполняла? Я в шоке», — написала Janica.

«На днях директриса орала на детей, что не думают о будущем, коль от гриппа не прививаются. Из года в год одни и те же пишут отказ от вакцинации. Но почему-то именно в этом году будущее оказалось под угрозой», — оставила свой комментарий ice79.

«Наличие согласия — это обязательный фильтр при вакцинации. Неважно, есть отказ или нет, если у медсестры на руках нет согласия, она колоть не имеет права», — уверена БеГоНиЯ.

Министерство Здравоохранения Дарья Антонова © ИА REGNUM

Минздрав областного региона попытался успокоить родительское сообщество и заявил, что медсестру, которая допустила вакцинацию пятиклассников против воли их родителей, привлекут к дисциплинарной ответственности. Между жителями разгорелся спор о том, как именно должны наказать медицинского работника школы. Некоторые пользователи соцсетей стали настаивать на привлечении к уголовной ответственности, другие уверены, что в данном случае уголовная ответственность не предусмотрена.

«Это преступление», — написал на странице «Гражданская позиция — регион 65» в Instagram пользователь okt_opposition.

«Это же уголовщина. Мало того, что насильно, ещё и права человека где? Какие меры. Тут директор с доктором под статью попадают», — уверен пользователь mr_fish65.

«Тут нарушено минимум два федеральных закона — 323, 273. Один из них квалифицируется статьёй Уголовного кодекса со сроком. Это не всё так весело и радужно, если родители озадачатся, медик может получить реальный срок. Надеюсь, родители отстоят право своих детей. При официальном отказе проводить подобного рода манипуляции не допускается», — написала на странице «ЧП Сахалин» в Instagram leksa_rosso.

«Чушь. Нет тут уголовки и в помине», — уверен lis_sakhalin.

«Вернее сказать, что люди там всё сделают, чтобы этот конфликт замять. Потому что, если эта история выйдет из области, приедет комиссия. Следственный комитет. Тогда уже будет печально всем им там. Это на местном уровне всегда пытаются всё замять, чтобы статистика не пострадала. Учите кодекс, чтобы быть грамотным специалистом. А не спорьте непонятно о чем для вас. В этой стране посадить человека могут любого при желании», — ответил mr_fish65.

«Коллективная заява во все инстанции. Минздрав также приобщить к уголовному делу», — предложил пользователь reecostok.

«Родителям надо подать заявление в прокуратуру, но мне кажется, что начнётся травля ребенка и родителей», — считает aleksandr.fyt.

«Нужно придать огласке и поддержать их всем родителям Сахалина. Власть боится огласки», — написал grazdanskaapozicia.

Школьники Дарья Антонова (с) ИА REGNUM

«Уголовная ответственность за пренебрежение к отказу родителей! И медику, и директору, так как в стенах школы производился по факту произвол медработником, и без разницы, какая у нее на то была причина! Дети, находящиеся в стенах школы, автоматически находятся под ответственностью школы! А соответственно, школа, заведомо оповещенная об отказе родителей о вакцинации, не уследила за должным выполнением своих обязанностей, соответственно, это должностное преступление! Кто проверял детей? Медик, который не смог прочитать, что в карте лежит отказ родителей! Сомнительно верить её словам! И если родители приняли решение не делать вакцинацию своим детям, у них на то были причины! В том числе и возможность заболевания после вакцины! Соответственно, это не просто безответственность медика, а преднамеренное причинение вреда несовершеннолетнему и медицинская безграмотность», — считает kisa_23l.

«Родителям необходимо писать жалобу на директора в прокуратуру. Нельзя это просто проглотить», — считает wanderer__853.

Родители обеспокоены тем, что данный случай, который остался пока безнаказанным, сейчас распространят на другие учреждения образования и начнут всем детям без разрешения родителей делать любые прививки.

«Очень интересно, сейчас этот безнаказанный случай транслируют и на другие учебные заведения? В нашей стране вообще будут отвечать за свои поступки? Медсестра выполняла указание свыше, ни один подчинённый никогда не сделает подобного без ведома руководства, не знали, как поднять показатели?» — написала helgalazov.

«Это проверочка, как работает система. Ох, неспроста. Кого коснулось, советую, вообще не молчать, так завалить их жалобами, чтоб надолго запомнили. Всех привлечь к уголовной ответственности», — считает hottey 07 .

«В портфеле ребёнка постоянно должен лежать ещё один отказ, чтобы ребёнок мог достать его в случае, когда ему сообщают, что тот, который писали родители, недействителен или потерялся! У моего сына — фото отказа продублировано ещё и в телефоне», — посоветовала olga_kuznetsova___.

«Кто там не верил, что будут и насильно колоть если им надо. Жесть, конечно, творится», — считает katerinka8585855.