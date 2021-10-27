Нью-Йорк, США, , 08:42 — REGNUM По мнению России, климатическая повестка не должна быть использована как предлог для того, чтобы осуществлять необоснованную дискриминацию и ограничения в международной торговле. Об этом 27 октября заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Чумаков во время своего выступления на конференции всемирной организации высокого уровня по климату.

Климат

«Реализация климатической повестки, безусловно, требует мобилизации усилий всех заинтересованных участников на разных направлениях. Одновременно она не должна использоваться в качестве предлога для необоснованной дискриминации и ограничения международной торговли», — сказал он.

Также Чумаков отметил, что рамочная конвенция ООН об изменении климата содержит призыв к странам сотрудничать для создания открытой международной экономической системы.

Кроме того, заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН указал, что работа на направлении климата не должны идти в ущерб энергетической безопасности стран.

«Наоборот — способствовать задействованию источников энергии, которые в тех или иных регионах мира могут внести вклад в снижение «углеродного следа» энергетического сектора при одновременном расширении доступа к энергии. В частности, таким потенциалом обладают природный газ, атомная и гидроэнергетика. Большие перспективы имеют различные виды водородных технологий», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпредставитель главы Белого дома по климату Джон Керри заявил, что Соединенные Штаты в ближайшие месяцы и годы будут предлагать инновации и конкретные шаги в области борьбы с изменением климата.