Ташкент, , 08:42 — REGNUM На базе 10 махаллей (крупных кварталов) в двух районах Ташкента будет создан уникальный государственный историко-архитектурный заповедник. Об этом 27 октября сообщает Подробно.уз.

Ташкент Dilshod Akbarov

В махаллях, расположенных в Шайхантахурском и Алмазарском районах Ташкента, планируется сохранить традиционный образ жизни путем проведения реконструкционных и реставрационных работ.

«В настоящее время на этой территории расположено более 30 объектов исторической и культурной ценности», — говорится в публикации.

Отмечается, что цель проекта — сохранить дома в том состоянии, в котором они есть сегодня и фрагментарно законсервировать их, провести некоторую реставрацию дорог, помочь жителям махалли с инфраструктурой, с канализацией и другое.

Журналисты издания отмечают, что готовый проект с учетом всех мнений будет обнародован в ближайшее время и со следующего года начнется его реализация.