Горно-Алтайск, , 08:41 — REGNUM В Горно-Алтайске перед судом предстанет 29-летняя местная жительница по обвинению в истязании собственного сына и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Республике Алтай.

Жестокое обращение с детьми

После смерти супруга в 2018 году, женщина воспитывала ребёнка одна. При этом, по версии следствия, испытывая личную неприязнь к сыну 2013 года рождения, она с мая 2019 по июнь 2021 года систематически избивала его, находя малозначительные поводы.

«Поводами для истязаний стало то, что мальчик не слушался мать, не хотел чистить зубы, разбрасывал вещи и игрушки, не хотел их убирать, не ложился вовремя спать», — отметили в управлении.

В результате мальчик рассказал об этом знакомой женщины, приехавшей погостить, после чего та обратилась в полицию. К настоящему времени ребёнок изъят из семьи и помещён в специализированное учреждение.

Женщина свою вину признала, объяснив агрессию к сыну усталостью на работе, а также отсутствием опыта в воспитании детей. К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены прокурору.