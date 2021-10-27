Джакарта, , 08:39 — REGNUM Командующий вооруженными силами Индонезии Хади Тьяхджанто получил награду от правительства Австралии, сообщает CNN Indonesia.

Солдаты вооруженных сил Индонезии AWG97

Вручение награды отражает укрепление отношений между Индонезией и Австралией в военной области.

Правительство Австралии высоко ценит поддержку индонезийских военных, которые развернули свою группу для оказания помощи жителям Австралии, когда в феврале 2020 года в Новом Южном Уэльсе произошли лесные пожары.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо присутствовал на 9-м саммите АСЕАН-США, который проходил в онлайн формате.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Индонезии принял участие в саммите АСЕАН-США