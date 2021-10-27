Челябинск, , 08:39 — REGNUM В Челябинске осуждена группа сбытчиков наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Наркотики

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Приговор двум иностранцам и местному жителю вынес Тракторозаводский райсуд. По данным следствия, эта троица получала через тайники партии наркотиков и затем размещала их в тайниках на территории Курчатовского и Тракторозаводского районов

При задержании у членов группировки изъяли почти 200 граммов вещества. Суд назначил им от 8 до 11 лет в колонии строгого режима.