В Челябинске осудили группу наркосбытчиков
Челябинск, 27 октября, 2021, 08:39 — ИА Регнум. В Челябинске осуждена группа сбытчиков наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
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Наркотики
Приговор двум иностранцам и местному жителю вынес Тракторозаводский райсуд. По данным следствия, эта троица получала через тайники партии наркотиков и затем размещала их в тайниках на территории Курчатовского и Тракторозаводского районов
При задержании у членов группировки изъяли почти 200 граммов вещества. Суд назначил им от 8 до 11 лет в колонии строгого режима.