Москва, , 08:38 — REGNUM В 2021 году туристический поток в Долину гейзеров вырос и достиг максимума, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Долина гейзеров. Камчатка (сс) Rubin16

«На сегодняшний день мы имеем значимые результаты по итогам туристического сезона. Турпоток в Долину гейзеров вырос на 60% — с 5 до 8 тыс. и достиг исторического максимума», — приводит его слова 27 октября сайт правительства России.

Отмечается, что с мая 2021 года проделана большая работа по созданию туристической инфраструктуры и увеличения потока туристов. Так, выполнены работы по ремонту имеющихся дорожек, подготовлены новые тропы и площадки.

Чернышенко рассказал, что в 2022 году в тестовом режиме будет открыт кольцевой туристический маршрут Петропавловск — Мильково — Долина гейзеров — Жупаново.