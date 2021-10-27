Монреаль, Канада, , 08:37 — REGNUM Антидопинговое агентство Украины обвиняется в нарушении антидопингового кодекса. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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Отмечается, что в 2019 году WADA инициировало расследование под кодовым названием «Операция «Геркулес». Выяснилось, что украинское агентство с 2012 года практикует уведомление спортсменов о предстоящем допинг-контроле.

По словам главы отдела расследований WADA Гюнтера Янгера, Антидопинговое агентство Украины связывалось с атлетами по телефону или через тренеров, чтобы попросить их явиться на тестирование на следующий день. При этом такая практика использовалась перед международными соревнованиями.

Также в ходе расследование выяснилось, что украинское агентство в 2021 году сознательно предоставило результаты проверки как минимум шести образцов, отобранных в соревновательный период, под видом проб, взятых во внесоревновательный период. Благодаря подобным манипуляциям спортсмены могут избежать наказания за нарушение антидопинговых правил.

«Подобная наглая практика, применявшаяся долгое время, свидетельствует о серьёзных организационных недостатках агентства», — сказал Янгер.

Отмечается, что ввиду серьёзности обвинений результаты операции «Геркулес» были предоставлены комитету по соответствию и департаменту тестирования WADA для принятия мер. В отношении Антидопингового агентства Украины инициирован процесс проверки на соответствие кодексу WADA.