Москва, , 08:36 — REGNUM Помимо идиотической упертости и хамства вакцинаторы в России обладают еще одним очень ярко выраженным качество — народофобией, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на канале движения на YouTube.

Сергей Кургинян Иван Шилов © ИА REGNUM

«И вот тут возникает следующее качество. Это касалось всего и всегда. Это загадочные качества определенной части нашей интеллигенции, которая пользуется любым поводом, чтобы выразить свою ненависть к народному большинству. Вот любым поводом. Пофиг дым, что является поводом, лишь бы сказать, как она (эта интеллигенция) ненавидит «эту страну». Когда вышла Поклонная гора — «ватники», когда началось движение на Донбассе — «колорады», когда происходит что-то и не по шерстки народных масс в связи с вакцинацией — «полудурки, мерзавцы, идиоты, сволочи». Вы думаете, что в ответ на это нет спокойной иронической реакции?», — заявил Кургинян.

По его словам, заблуждаются те, кто считает, что народ сиюминутно пойдет всех сажать на вилы из-за этого, хотя если тронут детей, то возможно всякое. Однако, гнев народный накапливается, а издержки накапливаются следом. И все это может соединиться воедино к 2024 году.

«Так вы на что работаете? Какая-то часть исступленно выполняет задание. Ей плевать на результат, ей нужно отчитаться перед начальством. Какая-то часть понимает, что она делает. Она раскалывает общество для чего? Тут кто-то осмелился говорить, что люди, которые сомневаются в эффективности вакцин — это агенты мирового империализма. Ну так понятно тогда, кто настоящий патриот России — это Гейтс, это Шваб, это Байден! Сумасшедшие идиоты. Вы не можете не видеть, что вся эта ковдиная истерия — есть часть трансформации. Вам хочется этой трансформации в России? России при этой трансформации не будет как единого государства!», — добавил эксперт.

По его словам, все издержки этого будут переведены на власть, сколько бы она сейчас не маневрировала, говоря о том, что вакцинация у нас будет добровольной. Хотя сейчас уже очевидно, что ни о какой добровольности и речи не идет.