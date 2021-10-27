Кишинёв, , 08:32 — REGNUM В Молдавии в течение суток 26 октября выявили 1505 случаев заражения коронавирусом в ходе 7917 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Коронавирус Permkrai.ru

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 330 799 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны выздоровевшими 308 832 человека, в том числе 1368 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 2463 пациента с COVID-19, из которых 236 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 7576 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки зафиксировали 41 такой случай.

Днём ранее в стране выявили 1294 случая заражения коронавирусом в результате проведения 6865 тестов. Выздоровевшими врачи признали 1195 человек, умерли 38 пациентов с COVID-19.