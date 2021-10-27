Киев, 27 октября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Беспилотный аппарат Bayraktar турецкого производства впервые использован в бою Вооружёнными силами Украины. Об этом свидетельствует видеоролик, опубликованный на официальной странице генштаба ВСУ в соцсети Facebook.

Беспилотник турецкого производства Bayraktar (сс) Bayhaluk

Утверждается, что дрон Bayraktar применили в Донбассе, направив ракетный удар в гаубицу. На видеозаписи запечатлён момент удара, видны разбегающиеся артиллеристы. Комментарии за кадром неразборчивы.

Само видео не даёт понимания, где и при каких обстоятельствах произошёл удар.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября главнокомандующий ВС Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный, как утверждает генштаб ВСУ, приказал применить ударный беспилотник Bayraktar против защитников Донбасса. Удар нанесли по батарее гаубиц Д-30 возле населенного пункта Гранитное. При этом беспилотник линию столкновения не пересекал.

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