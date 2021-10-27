Сеул, 27 октября, 2021, 08:30 — ИА Регнум. В августе 2021 года в Южной Корее на свет появился 22 291 младенец, что на 0,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

StockSnap Младенец

Согласно опубликованным данным, это самый низкий августовский показатель с 1981 года, когда впервые начался сбор соответствующих данных.

Число смертей, напротив, увеличилось на 2,1%, до 25 821 человек.

Между тем в стране было зарегистрировано 14 720 браков, что на 2,1% меньше, чем в августе прошлого года, а число разводов — на 0,9%, до 8376 случаев.

С января по август 2021 года в стране на свет появились 181 560 младенцев, что на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За аналогичный период времени число смертей увеличилось на 1,2%, до 204 118 человек. Число браков сократилось на 10,4%, до 126 724.