Уфа, , 08:35 — REGNUM Размер и состояние инфраструктуры определяют тарифы на отопление. Об этом 26 октября сообщила глава государственного комитета Башкирии по тарифам Светлана Бурдюк корреспондентам ИА «Башинформ».

Отопление Images Money

Сообщается, что в Уфе тепло жителям поставляет семь организаций, тарифы которых с 1 июля текущего года составляют от 1211 до 2 994 рублей за Гигакалорию. При этом у двух крупнейших поставщиков (МУП «УИС"и «БашРТС») тариф составляет 2265 руб. за 1 Гкал. с НДС.

По данным госкомитета республики по тарифам, в ходе сравнения стоимости коммунальных ресурсов нужно учитывать несколько факторов, таких как характер местности и территориальное расположение, которые влияют на протяженность сетей и разбросанность объектов генерации. На стоимость ресурсов также влияют климатические условия регионов, уровень энергоемкости и изношенности оборудования. Важную роль играют также особенности технической работы каждого ресурсоснабжающего предприятия.

«Мы проанализировали ситуацию, и пришли к выводу, что тарифы на отопление определяет размер и состояние инфраструктуры. К примеру, в Казани насчитывается 45 теплоисточников, а в Уфе — 91. Центральных тепловых пунктов в столице Татарстана насчитывается 125, Башкирии — 298. Протяженность теплосетей в Казани и Уфе составляет соответственно 579 и 1063 километра. Последний параметр особенно сильно влияет на величину теплопотерь и 80-процентая разница не может не сказываться на платежах потребителей», — приводят журналисты слова Бурдюк.

Сообщается, что Башкирия занимает четвертое место среди регионов Приволжского федерального округа по уровню средневзвешенного тарифа на тепло для населения (в Башкирии этот показатель составляет 2137 рублей за Гигакалорию). При этом самый высокий средневзвешенный тариф на тепло установлен в Нижегородской области (2558 руб. за 1 Гкал с НДС).