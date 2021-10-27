Каракас, , 08:28 — REGNUM Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров провёл встречи с министром иностранных дел республики Феликсом Пласенсией и с вице-президентом страны Делси Родригес.

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«Мы встретились с послом для продвижения нашего двустороннего взаимодействия и укрепления наших связей с Россией», — написал Пласенсия в Twitter.

В свою очередь Мелик-Багдасаров сообщил в Twitter о своей встрече с Родригес. По его словам, стороны обсуждали в том числе взаимодействие стран по вопросу борьбы с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября Венесуэла получила очередную партию российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V».

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