Оренбург, 27 октября, 2021, 08:27 — ИА Регнум. В Оренбургской правительство утвердило единовременную матпомошь ветеранам в связи с празднованием памятных дат. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Mezenmir Деньги

Согласно постановлению, в связи с 80-й годовщиной со дня разгрома немецко-фашистских войск выплату в 5 тысяч рублей в 2021 году получат участники обороны Москвы, в 2023 году — участники Сталинградской и Курской битвы. В 2024 году в связи с 80-й годовщиной со дня снятия блокады Ленинграда по 5 тысяч рублей направят оренбуржцам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и медалью «За оборону Ленинграда».

В 2024 году в связи с 70-й годовщиной со дня Тоцких войсковых учений с применением ядерного оружия материальную помощь в 3 тысячи рублей получат ветераны подразделений особого риска.

Общий объем финансирования в рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан Оренбургской области» составит 749,3 тыс. рублей.