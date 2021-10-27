Томск, 27 октября, 2021, 08:27 — ИА Регнум. Аграрии в Томской области одними из первых в Сибири завершили уборку зерновых и зернобобовых культур. Хозяйства региона намолотили 445,3 тыс. тонн зерна в бункерном весе, что на 4% больше показателей 2020 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Omskportal.ru Урожай зерна

«Урожайность зерновых в Томской области в этом году стала рекордной — 27 центнеров с гектара. По темпам уборки и урожайности зерновых наш регион занимает второе место в СФО после Красноярского края (31,3 ц/га)», — добавили в правительстве.

Наиболее высокая урожайность зафиксирована в хозяйстве «Летяжье» — 46,7 центнера с гектара. Предприятие намолотило 42,3 тыс. тонн зерна в бункерном весе или почти 10% от общего намолота зерна в региона.

По словам замгубернатора области Андрея Кнорра, томские аграрии научились работать с рапсом, урожайность которого достигла 20,3 центнера с гектара, что на 9,1% выше прошлогодних показателей. Всего намолочено 47,3 тыс. тонн рапса.

Читайте также: 6% занятых в Томской области работают в сельском хозяйстве