Магнитогорск, Челябинская область, , 08:27 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области найдены нарушения в местном СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Форма прокурора

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Так, установлено, что администрация учреждения не пресекала своевременно нарушения правил внутреннего распорядка, которые допускали арестованные. Кроме того, в камерах вместе находились обвиняемые и уже осуждённые, нарушался порядок приёма передач и посылок.

Начальнику следственного изолятора было внесено представление об устранении нарушений. По результатам его рассмотрения пятеро должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности.