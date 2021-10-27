Сеул, 27 октября, 2021, 08:26 — ИА Регнум. Сотрудниками Национального центрального бюро интерпола Южной Кореи был арестован разыскиваемый на международном уровне мужчина при пересечении пограничного контрольно-пропускного пункта в Сеуле. Об этом сообщает бюро Интерпола в Узбекистане.

Keith Allison Арест

«В ходе совместных действий при оперативно-розыскной операции в Сеуле, было задержано разыскиваемое в Узбекистане лицо при пересечении пограничного контрольно-пропускного пункта», — говорится в сообщении.

Сообщается, что последний разыскивался по каналам интерпола правоохранительными органами Узбекистана за совершение мошенничества в крупном размере.

«Данный гражданин, находясь на территории Кореи, вошел в доверие представителя одной из фирм Узбекистана и предложил найти людей для отправки на заработки в Южную Корею. После чего совершил мошеннические действия, завладев 54,6 тыс. долларов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время принимаются меры по его экстрадиции в Узбекистан.