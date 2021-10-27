Кабул, , 08:25 — REGNUM Министр горнорудной промышленности и нефти Афганистана Мохаммад Иса Ахунд, назначенный пришедшими к власти радикалами, обсудил совместные экономические проекты с послом Туркмении Ходжой Овезовым. Об этом заместитель афганского министра информации и культуры Забиулла Муджахид написал в своём Twitter.

Кабул Joe Burger

Встреча Ахунда и Овезова состоялась в Кабуле. Муджахид отметил, что стороны во время беседы рассмотрели совместные экономические проекты двух стран.

Так, одной из тем встречи была реализация проекта трансафганского газопровода.

Как сообщало ИА REGNUM, временное правительство Афганистана, сформированное радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не признало ни одно из государств мира.

Вместе с тем ранее иранский министр иностранных дел Хосейн Амирабдоллахиан заявил, что его страна продолжит поддерживать связь со всеми политическими силами в Афганистане. Диалог с афганскими радикалами постепенно налаживает и Китай.

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