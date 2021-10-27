Тбилиси, , 08:25 — REGNUM Участники предстоящего митинга правящей партии «Грузинская мечта» получат до 50 лари (около $15) на человека. Об этом генсек партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе сообщил журналистам.

Каха Каладзе

Ему задали вопрос о выплатах в связи информацией, которую распространили грузинские СМИ. Каладзе ответил, что эти деньги дают на питание.

«Когда мы привозим людей, мы оплачиваем их расходы на еду. Это делает партия. Это официальные расходы, и вы можете все это проверить», — сказал генсек градоначальник.

Он добавил, что митинг партии «Единое национальное движение», который состоялся в Тбилиси 14 октября, обошелся дороже, чем акция «Мечты».

Напомним, «Мечта» вечером 27 октября проведёт митинг в Тбилиси. Акция направлена на мобилизацию сторонников перед вторым туром выборов в органы местного самоуправления.

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