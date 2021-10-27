Красноярск, , 08:28 — REGNUM В Красноярском крае по данным на сегодня, 27 октября зарегистрировано 128 578 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 619 случаев. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Уточняется, что под медицинским наблюдением на дому находится всего 40 775 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3703 человека.

При этом снято с медицинского наблюдения за последние сутки — 3139.

Всего в регионе проведено 3 922 253 тестов на коронавирус, из них за последние сутки — 10 759.