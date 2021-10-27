Хабаровск, 27 октября, 2021, 08:46 — ИА Регнум. Предприятия горнодобывающей отрасли Хабаровского края в этом году добыли уже 18,8 тонн золота. Это на 1,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года, когда из-за вводимых коронавирусных ограничений темпы добычи ценного металла были снижены, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Отмечается, что предприятия вышли на плановую мощность. Так, возобновились работы на предприятии «Золото Керби». На данный момент добыто уже свыше 292 кг россыпного золота.

Успешно провели промывочный сезон артели старателей «Альфа», «Восток», «ДВ Ресурсы». Хорошие показатели добычи показывают компании АО «Многовершинное» и ООО «НГК Ресурс» в Николаевском районе.

ПАО «Русолово» уже выпустило 2,08 тыс. тонн олова в концентрате. Это на 12,8% больше результата аналогичного периода прошлого года.

Кроме того, АО «Оловянная рудная компания» увеличила производство меди в концентрате до 242,5 тонн — более чем на 63% по сравнению с 2020 годом.

Налоговые платежи в краевой бюджет от горнодобывающей отрасли за 9 месяцев превысили 7,2 млрд рублей. Это на 24,4% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии возбуждено уголовное дело по факту нелегальной добычи золота. Незаконно добытый драгоценный металл был обнаружен на территории Нерюнгринского района республики.