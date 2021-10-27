Канберра, , 08:21 — REGNUM Применение для совершеннолетних жителей страны бустерных доз вакцины от COVID-19 американской компании Pfizer разрешила Австралийская администрация лекарственных средств (TGA). Об этом 27 октября сообщает пресс-служба TGA.

Вакцина Pfizer (сс) U.S. Secretary of Defense

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«Администрация лекарственных средств (TGA) предварительно одобрила бустерные дозы вакцины компании Pfizer для лиц от 18 лет и старше», — говорится в сообщении.

Также указывается, что лица в возрасте 18 лет и старше могут получить бустерную дозу указанного препарата не менее чем через шесть месяцев после завершения первичной серии вакцины против COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что центр планирует в скором времени получить положительное решение о регистрации детской вакцины от COVID-19.