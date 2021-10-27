Оренбург, 27 октября, 2021, 08:20 — ИА Регнум. В Оренбургской области на поддержку пострадавших от засухи сельхопроизводителей выделяют дополнительно 150 млн рублей. Источником станет областной бюджет. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Напомним летом 2021 года из-за сильной жары в 30 муниципальных образованиях Оренбуржья действовал режим ЧС.

«Прежде всего мы должны ориентироваться на показатели эффективности работы аграриев. Но засуха, действительно, в этом году свела к нулю все усилия. Пострадавшие хозяйства должны получить поддержку. Обращаю внимание, что эти средства необходимо использовать не для решения проблем неэффективной работы, а наоборот — для стабилизации ситуации и последующего развития отрасли», — подчеркнул губернатор Денис Паслер.

Он заострил внимание на том, что это очередная мера поддержки местных аграриев. Ранее они получили почти 363 млн рублей на производство зерна от федерального центра.