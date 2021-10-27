Челябинск, , 08:18 — REGNUM В Южно-Уральском госуниверситете в период нерабочих дней, с 30 октября по 7 ноября, не будут проводиться занятия. Приказ ректора Александра Шестакова об этом размещён на сайте вуза.

Дистанционное обучение

Ольга Перегуд © ИА Красная Весна

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При этом руководители высших школ, филиалов. институтов, а также заведующие кафедрами должны будут обеспечить в этот период реализацию образовательных программ в виде самостоятельной работы обучающихся. Преподавателям и студентам намерены обеспечить бесперебойный доступ к электронной информационно-образовательной среде, модержащей разные электронные образовательные и информационные ресурсы.

Как сообщало ИА REGNUM, студентов Челябинского госуниверситета перевели на период нерабочих дней на дистанционку.