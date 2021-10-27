Джакарта, , 08:18 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо присутствовал на 9-м саммите АСЕАН-США, который проходил в онлайн формате, сообщает Kompas.

Джоко Видодо Kremlin.ru

В своем выступлении президент Индонезии выразил три надежды на отношения Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) с США в будущем.

Джоко Видодо надеется, что отношения АСЕАН и США помогут укрепить стабильность и мир в регионе.

«Мы хотим, чтобы наш регион и дальше становился регионом мира и стабильности. Я уверен, что в Азии не будет мира и стабильности без роли АСЕАН», — заявил глава индонезийского государства.

В этой связи президент выступил за сотрудничество по реализации перспективы АСЕАН в Индо-Тихоокеанском регионе.

«АСЕАН надеется, что США могут стать одним из основных партнеров в реализации четырех приоритетов сотрудничества, а именно морской транспорт, связи, цели устойчивого развития и инвестиционное торговое сотрудничество», — добавил Джоко Видодо.

Президент Индонезии также надеется, что партнерство АСЕАН и США может стать опорой для восстановления экономики после пандемии.

В будущем АСЕАН готова стать важной частью мировой торговой цепочки поставок.

Кроме того, продолжил Джоко Видодо, партнерство в области «зеленой» и устойчивой экономики должно быть приоритетом в партнерстве АСЕАН и США.

Наконец, Индонезия надеется, что АСЕАН и США смогут укрепить сотрудничество в сфере здравоохранения. Джоко Видодо заявил, что пандемия заставила его осознать важность инвестиций в сектор здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, министры финансов США и Индонезии направили участникам саммита G20 письмо, в котором призвали создать форум для облегчения глобальной координации в условиях новых эпидемий.

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