Абакан, , 08:14 — REGNUM В Хакасии в связи с крайне сложной эпидситуацией с 28 октября по 7 ноября введут новые ограничения. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, будет приостановлена работа учреждений торговли, общепита и в сфере услуг.

Город Абакан R-19.ru

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Продолжат работу лишь аптеки, продуктовые магазины, а также кафе и рестораны, работающие на вынос. В трёх крупнейших городах республики — Абакане, Черногорске и Саяногорске прекратит работу общественный транспорт. Таксисты смогут работать только при наличии документа о прививке или о перенесенном менее полугода назад заболевании.

«Полностью приостанавливается проведение массовых мероприятий. Приостанавливается действие паспортов коллективного иммунитета для предприятий. Приостанавливается оказание стоматологических услуг, за исключением экстренной помощи», — добавили в правительстве.