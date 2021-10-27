Симферополь, , 08:13 — REGNUM Введение экспресс-тестирования на коронавирус для туристов, которые приезжают в Крым, обсуждают власти полуострова. Об этом 27 октября сообщил журналистам советник главы региона по информационной политике Олег Крючков.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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«Обсуждается ряд возможных мер, включая экспресс-тестирование приезжающих и прочие. <…> Идея «covid-free» для Крыма здравая и может стать краеугольной в данной ситуации», — сказал он.

Отметим, по состоянию на 26 октября в Крыму за все время было выявлено свыше 93,3 тыс. носителей коронавируса за все время пандемии и свыше 2,9 тыс. пациентов скончались от нового заболевания.