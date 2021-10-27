Новосибирск, , 08:12 — REGNUM Новосибирский метрополитен сообщил об изменениях в графике движения с 30 октября по 7 ноября. В этот период подземка города будет работать по графику выходного дня.

Новосибирский метрополитен Nsk-metro.ru

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«На случай увеличения пассажиропотока предусмотрены дополнительные поезда», — уточняется на сайте метрополитена.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Новосибирской области введут новые ограничительные меры из-за роста количества случаев заражения коронавирусом. Они начнут действовать уже в объявленные президентом нерабочие дни — с 30 октября по 7 ноября.

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