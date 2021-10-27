Москва, , 08:11 — REGNUM Торги по нефти 26 октября завершились ростом. Цена на нефть марки Brent повысилась 0,27%, до $86,15. Покупатели продолжают удерживать позиции в районе $86 на фоне энергетического кризиса, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Добыча нефти Дарья Антонова © ИА REGNUM

Рост нефтяных котировок сдерживался укреплением доллара США на Форекс. Инвесторы ожидают сокращения QE на заседании FOMC, которое состоится 2−3 ноября.

Последний отчет Американского института нефти (API) показал, что на минувшей неделе недельные запасы сырой нефти увеличились на 2,318 млн баррелей против прогноза 1,650 млн и предыдущего значения 3,294 млн.

27 октября выйдет официальный отчет минэнерго США. Ожидается увеличение запасов на 1,9 млн баррелей.

Сегодня, 27 октября, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом минусе. Цена на нефть марки Brent остается в диапазоне $85,25−86,66.

Покупатели готовы к выходу из диапазона. Им нужно закрепиться выше $87, иначе продавцы почувствуют их слабость и перейдут в наступление.

Учитывая, сколько открыто длинных позиций по фьючерсам на нефть, коррекция может получиться глубокая. Также в центре внимания остается встреча ОПЕК+ 4 ноября.

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