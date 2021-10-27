Москва, 27 октября, 2021, 08:11 — ИА Регнум. Торги по нефти 26 октября завершились ростом. Цена на нефть марки Brent повысилась на 0,27%, до $86,15. Покупатели продолжают удерживать позиции в районе $86 на фоне энергетического кризиса, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Добыча нефти

Рост нефтяных котировок сдерживался укреплением доллара США на Форекс. Инвесторы ожидают сокращения QE на заседании FOMC, которое состоится 2−3 ноября.

Последний отчет Американского института нефти (API) показал, что на минувшей неделе недельные запасы сырой нефти увеличились на 2,318 млн баррелей против прогноза 1,650 млн и предыдущего значения 3,294 млн.

27 октября выйдет официальный отчет минэнерго США. Ожидается увеличение запасов на 1,9 млн баррелей.

Сегодня, 27 октября, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом минусе. Цена на нефть марки Brent остается в диапазоне $85,25−86,66.

Покупатели готовы к выходу из диапазона. Им нужно закрепиться выше $87, иначе продавцы почувствуют их слабость и перейдут в наступление.

Учитывая, сколько открыто длинных позиций по фьючерсам на нефть, коррекция может получиться глубокая. Также в центре внимания остается встреча ОПЕК+ 4 ноября.

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