Вашингтон, , 08:09 — REGNUM Джефф Флейк был утверждён сенатом Конгресса США на пост американского посла в Турции. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба палаты представителей Конгресса.

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Флейк был сенатором от штата Аризона с 2013 по 2019 год. Кандидатура Флейка была выдвинута президентом США Джозефом Байденом и поддержана единогласно.

Кроме того, на пост представителя США при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН была выдвинута кандидатура вдовы сенатора от республиканцев Джона Маккейна (умер в 2018 году). Сенат утвердил Синди Маккейн на ответственный пост.

Ранее ИА REGNUM сообщало о преодолении президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом разногласий с послами десяти стран.

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