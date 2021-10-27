Нефтеюганский район, Югра, 27 октября, 2021, 08:05 — ИА Регнум. В Югре осуждён адвокат из Свердловской области за распространение наркотиков и незаконное хранение оружия. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Пресс-служба УМВД России по Рязанской области Наркотики

Следствием и судом установлено, что в начале марта 2021 года адвокат прибыл на личном автомобиле «Шкода» на территорию Нефтеюганского района Югры с целью закладки партии наркотиков. Часть из них, расфасованную в два свёртка, утром 6 марта 2021 года он разместил в лесном массиве в районе СНТ «Кедровый».

Этим же утром сотрудник управления Росгвардии по ХМАО вышел на пробежку возле садового товарищества. Увидел человека в деловом костюме, который выйдя из автомобиля, надев лыжи, устремился в лес. затем что-то фотографировал. Заподозрив неладное, росгвардеец доложил полицейским о вероятной закладке наркотиков.

Прибывшим на место происшествия полицейским из отдела по контролю за оборотом наркотиков обвиняемый предъявил поддельное удостоверение сотрудника Следственного комитета России.

При личном досмотре в автомобиле адвоката обнаружено и изъято более трёх килограмм наркотических веществ, упакованных в небольшие свертки. Кроме того, при нём находился пригодный для стрельбы пистолет-револьвер системы «Наган» советского производства, 20 самодельных патронов для пистолета, а также комплектующие для изготовления патронов — гильзы и пули.

Адвокат признан судом виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия, приобретении и хранении наркотических средств, использовании заведомо поддельного удостоверения с целью скрыть преступление. Его приговорили к девяти гадом лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом 100 тысяч рублей.