Горно-Алтайск, , 08:03 — REGNUM Следователи в Республике Алтай организовали проверку по сообщению СМИ о незаконной охоте на козерога. Ранее в сети появилась фотография девушки с тушей животного, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Охота на козерога на Алтае Цитата со страницы fillederien в инстаграм

Накануне с просьбой проверить законность охоты обратился к правоохранителям глава республики Олег Хорохордин. При этом он признал, что квоты на добычу козерога выдаются, хотя их число сократилось с 2014 года в 2,5 раза.

«Всегда был равнодушен к охоте и выступаю против добычи животных, которых многие жители республики считают священными, как и всю нашу природу. Важен ещё и моральный аспект: даже если все это законно, и лицензии действительно есть, зачем публиковать такие вызывающие фото и видео стрельбы в социальных сетях?» — отметил он.

В рамках процессуальной проверки следователи намерены установить все обстоятельства происшествия. По её итогам будет принято правовое решение.