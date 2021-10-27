Владивосток, , 08:10 — REGNUM В 2021 году в медучреждения Приморья трудоустроились более 380 врачей и специалистов среднего звена. Выпускники выбирают не только городские, но и районные поликлиники, больницы, а также станции скорой медицинской помощи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 октября в пресс-службе правительства края.

На приёме у врача Minzdrav.orb.ru

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Коллективы медорганизаций пополнились терапевтами, педиатрами, офтальмологами, хирургами, стоматологами, врачами УЗИ, аллергологами, оториноларингологами, инфекционистами, неврологами, фельдшерами и медицинскими сестрами.

В этом году большое количество молодых врачей и медицинских сестер приняли взрослые и детские поликлиники Владивостока. Так, во Владивостокскую поликлинику №1 трудоустроились 15 участковых терапевтов, врач-гастроэнтеролог и десять специалистов среднего медперсонала — фельдшеров и медицинских сестер.

В поликлинику №2 Владивостока — три участковых педиатра, два узких специалиста, четыре медсестры и один фельдшер-лаборант. А в детскую поликлинику №3 пришли 16 медиков, основная часть из которых — узкие специалисты.

Много молодых специалистов приняла Владивостокская поликлиника №6, куда пришли работать 11 врачей, из них 10 участковых терапевтов и один хирург. А Владивостокская поликлиника №3 приняли восемь медиков.

Больше всего — 21 человек — устроились на станцию скорой медицинской помощи Владивостока. Большинство из них — выпускники медицинских колледжей Приморья.

Новые кадры (15 человек) пополнили медучреждения Находки, Пограничного и других городов и районов края.

В 2020 году 246 молодых врачей пришли в медучреждения после вузов — это на 47% больше, чем в 2019-м. Отмечается и снижение среднего возраста врачей до 47 лет, что свидетельствует об «омоложении» кадрового потенциала отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM, в школах Приморья создано восемь медицинских классов в рамках реализации нацпроекта «Образование». Все они имеют оборудование, которое используют в медучреждениях.