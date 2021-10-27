Москва, , 08:07 — REGNUM Департамент информационных технологий Москвы объявил конкурс, в рамках которого будет выбран разработчик на оказание «услуг по предоставлению коммуникационных возможностей для социально-значимых сервисов Единой мобильной платформы города Москвы в 2022 году». Контракт оценивается в сумму свыше 823 млн рублей, ИА REGNUM.

IT Иван Шилов, ИА REGNUM

Итоги конкурса подведут 2 декабря 2021 года. Максимальная цена контракта — 823 966 898,19 рубля. Сроки завершения работ — 365 календарных дней с момента заключения договора.

Перед исполнителем поставили задачу по повышения уровня информированности москвичей о событиях социально-значимого характера и сокращению времени доставки до жителей такой информации. Этого планируют достичь в том числе через услуги по интегрированию мобильных систем информирования в систему, включая viber, соцсеть Вконтакте, смс-сообщения.

Напомним, ранее в Подмосковье объявили тендер с начальной ценой более 75 млн рублей. В рамках реализации контракта победитель должен будет настроить электронный бюджет региона.